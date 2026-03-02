KDDIと沖縄セルラーは2日、au StyleとGINZA456の店頭で行っている故障診断で、Apple正規サービスプロバイダーへ修理を取次ぐサービスを開始した。au以外で購入したiPhoneも対象となる。 iPhoneの修理について相談がある場合、店頭で故障診断を行い、修理が必要な場合は無料の簡単見積もりが案内される。修理取次サービスでは、Apple正規サービスプロバイダーである「カメラの