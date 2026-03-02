侍ジャパンは2日から京セラドームで強化試合に挑む野球日本代表「侍ジャパン」は、2日から京セラドームでオリックス、阪神との強化試合に臨む。1日には名古屋から新幹線で大阪へ移動。移動中には、ホームに現れた大谷翔平投手にファンが一斉に歓声を上げる一幕もあり、米メディアも注目した。お揃いの濃紺のスーツで新幹線から降りてくる侍戦士たち。ホームに殺到したファンはスマートフォンを掲げているが、静かに見守ってい