シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「Xioami Pad 8」を発売した。 本稿では、Xioami Pad 8のクイックフォトレビューをお届けする。 外観 「Xioami Pad 8」は、チップセットに「Snapdragon 8s Gen 4」を搭載したAndroidタブレット。大きさは約173.42×251.22×5.75mm、重さは485g。 ディスプレイは、約11インチ（3200×2136）で、リフレッシュレートは最大144Hz。 カメラ 「