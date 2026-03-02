がんは以前から日本人の死因の上位に位置しています。例えば、大腸がんは40歳を過ぎると発症リスクが高まることで有名ですが、近年は20代から30代の若い人がかかるケースが急増しているといわれています。そのため、年齢を問わず、注意が必要です。そもそも、大腸がんに前兆症状はあるのでしょうか。気付かぬうちに症状が進行して手遅れになる前にできる対策について、広島DS内視鏡・日帰り手術クリニック（広島市中区）院長で外