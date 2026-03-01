モデルで俳優の井桁弘恵さん（29）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。美貌際立つ黒ドレスショットを披露した。「とっても特別で幸せな1日でした」井桁さんは、「本日無事に映画『教場 Requiem』公開初日を迎え舞台挨拶に参加させていただきました」と報告し、チューブトップの黒いドレスを着こなし笑顔をみせる様子や全身ショットを投稿した。そして、「とっても特別で幸せな1日でした」と締めくくった。インスタグラ