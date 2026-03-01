「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。映画の「完成披露舞台挨拶」に参加生見さんは、映画の「完成披露舞台挨拶」があったことを報告し、鮮やかなオレンジのドレスを着こなしたバックショットなどを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、後ろに大胆なスリットがデザインされたノースリーブのドレスを着用。髪の毛をおろしたヘアスタイルで