現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』の第7話ゲストとして、imaseと丸山ゴンザレスの出演が発表された。 参考：『リブート』伊藤英明に抱く“違和感の正体”合六と同じセリフが暗示する真北の二面性 本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、家族の元に戻るため、悪徳