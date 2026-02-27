ファミリーマートは3月3日、「大きなおむすび」シリーズ3種類を発売する。あわせて、定番の手巻・直巻おむすび6種類を期間限定で具材を増量し、合計9種類のおむすびを展開する「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。新生、おむすびJAPAN。○「大きなおむすび」に新商品大きなおむすびは、通常の手巻おむすびの約1.5倍というボリュームから、「1個で満足したい」というニーズに応えるシリーズ