イタリアンNSX？2026年2月にインテックス大阪で開催された大阪オートメッセ2026において、イタルデザインは「NSX トリビュート by イタルデザイン」を出展しました。イタルデザインは、フォルクスワーゲン「ゴルフ（初代）」などのデザインで知られるジョルジェット・ジウジアーロ氏が率いるイタリアの名門カロッツェリアです。【画像】超カッコイイ！ これが“新たな”「ホンダ“NSX”」です！ 画像で見る！（30枚以上）NSX