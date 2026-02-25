ブルックリン・ネッツ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年2月25日（水）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 114 - 123 ダラス・マーベリックス NBAのブルックリン・ネッツ対ダラス・マーベリックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし29-3