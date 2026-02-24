日本航空（JAL）とロイヤリティマーケティング、KDDIは、「JMB×Ponta10周年キャンペーン」の第2弾を2月1日から28日まで実施している。3,000Pontaポイント以上をJALマイレージバンクのマイルに交換した人の中から抽選で100名に「どこかにマイルクーポン」をプレゼントする。JMB×Ponta会員もしくはJMBローソンPontaカードVisa保有者かつJALマイレージバンク日本地区会員が対象となる。クーポンは3月末ごろに付与し、有効期限は9月3