〜 2025年度4‐1月「広告制作業」の倒産動向 〜ポスター、チラシなどの「広告制作業」の倒産が、急増している。2025年度4-1月は10カ月で39件（前年同期比21.8％増）に達し、2016年度以降では同期間の最多を更新した。現状ペースをたどると、年度では2016年度以降で最多だった2017年度の48件を超える可能性も出てきた。人流が制限されたコロナ禍は、資金繰り支援策の効果で倒産は大幅に抑制された。だが、近年はSNSなどを