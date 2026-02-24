NHKは2月13日から世論調査を実施し、16日に結果を発表した。公式サイトによると高市内閣を「支持する」と答えた人は65％で、2月2日に発表された調査から7ポイント上昇した。支持する理由のベスト3は「実行力があるから」が30%、「他の内閣より良さそうだから」が25%、「政策に期待が持てるから」が22%だった。しかし、この3つの回答は“おざなり”とか“当たり障りのない一般論”という印象が拭えず、心から納得する人は少数派に