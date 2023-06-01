Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÛµÞÄä»ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î23Æü¤ÏÎ×»þµÙ¶È¤Ë¡£¸¶°ø¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢24Æü¤â½ªÆüµÙ¶È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î23Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£Æî¤è¤ê¤Î¶¯¤¤É÷¤â¿á¤­¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤Ï¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï22.9¡î¡£5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¤¤Î¤ÇÈ¾Âµ¡£Â©»Ò¤âÈ¾Âµ¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢²Æ¤¬¡×Åìµþ¡¦ÀÄÇß¤Ç¤Ï25.1¡î¤ò´ÑÂ¬¡£¤Þ¤À2·î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£