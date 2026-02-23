アメリカメディアは22日、トランプ大統領がイランに核開発計画を放棄させるため限定的な攻撃と大規模攻撃の2段階の攻撃を検討していると報じました。ニューヨーク・タイムズは当局者の話として、トランプ政権が18日にホワイトハウスで行ったイランへの軍事作戦をめぐる協議内容を報じました。イランの核開発をめぐる3回目の協議は26日にスイス・ジュネーブで行われる予定ですが、記事によりますと、交渉が失敗した場合、トランプ大