TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、23日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。新生活に向けた引っ越しシーズンに“おすすめ物件3ヶ条”を明かした。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）番組終盤、マスコットキャラのシマエナガちゃんとの恒例のかけあいで、安住アナは「あーずみん！物件探しをするとき、一番大事にしてることってなに？」と聞かれた。する