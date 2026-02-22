ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が勝利を収めたブレントフォード戦を振り返った。21日、同クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。プレミアリーグ第27節が21日に行われ、ブライトンは敵地でブレントフォードと対戦。日本代表MF三笘薫がスタメン出場を果たした一戦は、30分にディエゴ・ゴメスが先制となるネットを揺らすと、前半アディショナルタイムにはダニー・ウェルベックが追加点を記録。