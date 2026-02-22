リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第3節】(ニッパツ)横浜FC 5-1(前半2-1)栃木C<得点者>[横]駒沢直哉4(32分、34分、47分、52分)、ジョアン・パウロ(90分+3)[栃]西谷和希(15分)<警告>[横]新保海鈴(61分)[栃]小池裕太(90分+5)主審:上原直人└横浜FC駒沢直哉がヘッドだけで圧巻4発!“同い年”新保海鈴の左足で3アシスト! 栃木シティは大量5失点で開幕3連敗