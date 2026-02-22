タレントの堀ちえみが21日に自身のアメブロを更新。打ち合わせ後に夫・尼子勝紀さんらと行きつけの焼肉店へ足を運んだことを報告した。【映像】堀ちえみの水着姿&自撮りショット（複数カット）この日、堀は打ち合わせ後に食事へ行ったことを報告し「板門店で焼肉。東上野にある美味しい焼肉屋さんです」と紹介。「白山さんと力丸くんとの四人で久しぶりの食事会」と尼子さんも交えた4人での食事会だったことを明かした。