22日午後1時から練習試合3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは22日、ソフトバンクとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）を行う。試合前に行われた打撃練習では、ソフトバンクの柳田悠岐外野手が豪快なフリー打撃を披露。場内も騒然とした。強烈なスイングで何本もスタンドインさせた。柳田は代名詞とも言える豪快なスイングで快音を連発。サンマリンスタジアムに詰めかけたフ