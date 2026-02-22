22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に昨季までロッテで監督を務めた吉井理人氏が出演し、ドジャース・山本由伸について言及した。WBC日本代表のドジャース・山本は、エンゼルスとのオープン戦に先発し、初回は三者凡退に抑えたが、2回は味方の守備のミスなどもあり、1回2/3・30球を投げ、3被安打、3奪三振、2失点だった。吉井氏は「順調だと思います。まっすぐも速かったで