［J１百年構想リーグEAST第３節］横浜FM ０−２ 浦和／２月21日／日産スタジアム「自分が壊したっていうのが、試合が終わって感じていることです」０−２で浦和レッズに敗れた試合後、横浜F・マリノスのGK木村凌也は伏し目がちにそう語った。この一戦における木村のプレーは安定感があった。ビルドアップへの関わり方、ハイラインを敷く守備陣の背後のケアなども上手く対応していた印象だ。25分には左サイドで高い位置を取って