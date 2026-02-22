ジュビロ磐田は22日、MFブルーノ・ジョゼ(27)が アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル)へ完全移籍することを発表した。ブルーノは2024年に磐田に加入してJ1リーグ24試合に出場。昨季はブラジルのグレミオ・ノボリゾンチーノへ期限付き移籍していた。磐田を通じて以下のようにコメントしている。「ジュビロ磐田、そしてすべてのファンの皆さん、心から感謝しています。全力で戦ったすべての試合、勝利の瞬間、そして成長につな