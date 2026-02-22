けさ、東京・世田谷区の三軒茶屋駅近くにあるバーで従業員が次々と目や喉の痛みを訴え、3人が病院に搬送されました。きょう（22日）午前7時20分ごろ、世田谷区太子堂の三軒茶屋駅近くにあるバーで従業員の男女5人が目や喉の痛みを訴え、近くの交番に通報しました。警察によりますと、5人のうち3人が病院に搬送されましたが、いずれも軽症で、意識ははっきりしているということです。店は当時、営業していましたが、店内に客はいな