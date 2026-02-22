【モデルプレス＝2026/02/22】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が2月21日、国立代々木競技場 第一体育館にて『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』ファイナル公演を開催。6箇所12公演で11万人を動員した、圧巻のステージをレポートする。【写真】超特急が涙◆超特急、ゲームの世界へ迷い込む圧倒的没入感オープニング映像では、9人各々がゲーム機で遊ぶ姿が映し出される。ハルがゲーム画面の「START」