ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、初の公式ファンブック「COCO’S LOVE BOOK」（KADOKAWA）を2月24日に発売します。【画像】うわ…めっちゃお得！“3000円分”クーポン付き「ココス」公式ファンブックの誌面を見る！（5枚）同誌には、全国のココスで使える割引チケット3000円分（500円×6回分）がセット。誌面では、スペシャルグラビアとして「包み焼きハンバーグ」「ふわとろオムライス