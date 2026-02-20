東京・渋谷に大行列「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-」が20日、東京・渋谷区の宮下公園多目的運動施設にオープン。正午の開店1時間前には約150人の大行列がなされるフィーバーぶりとなった。店舗は施設の4階にあるが、グッズを求めるファンが1階までズラリ。大会への熱気を感じさせる“現象”となった。「WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」は3月5日から開幕するワールド・