【「旬撮GIRL」 Vol.28】 発売中 価格：1,980円 【拡大画像へ】 扶桑社は、1月29日に発売されたグラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.28」より、高崎かなみさん、麻倉瑞季さん、岡本彩夏さんの誌面掲載カットを公開した。 「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。Vol.28では表紙の白濱美兎さん、裏表紙の都丸紗也華さんら