ヤマノホールディングスが反発している。１９日の取引終了後に、個別指導学習塾「スクールＩＥ」を東京都内で７教室運営するアークネット（東京都北区）の全株式を３月２日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 地域に根差した強固な運営基盤を確立しているアークネットを子会社化することで、既存の子会社と合わせて首都圏におけるドミナント戦略を更に加速させるのが狙い