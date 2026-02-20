ドジャース山本由伸投手（２７）が１９日（日本時間２０日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプで、キャッチボールなどで調整した。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンのエースとして期待のかかる山本。バッテリー組キャンプ初日の１３日（同１４日）にいきなりライブＢＰ（実戦形式の練習）でマウンドに上がると、中３日で１７日（同１８日）もライブＢＰで登板した。２月下旬にチームを