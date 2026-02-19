既存から新規ユーザーまでカバーする新型EVホンダは、原付一種カテゴリーに属する新しい電動二輪パーソナルコミューター「ICON e：（アイコン イー）」を発表しました。この新型モデルは、全国の1073店の「Honda二輪EV取扱店」を通じて2026年3月23日より発売が開始されます。ICON e：は、「Easier and Economical Commuter」を開発コンセプトとして掲げ、利用者のさまざまなライフスタイルに寄り添う高い利便性を目指し開発さ