千葉県にある不動産会社と代表の男が、マンションの売却を巡り1億7000万円余りの所得を申告せずに脱税したとして、東京国税局に刑事告発されました。【映像】脱税の疑いで刑事告発千葉県木更津市の「N＆K」と加藤順一郎代表（70）は、2023年5月までの1年間におよそ1億7200万円の所得を申告せず、法人税など4300万円ほどを脱税した疑いがもたれています。関係者によりますと、「N＆K」は都内に所有していた賃貸用のマンション