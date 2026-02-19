「福田淳の対談闊歩」今回は元吉本興業会長の大崎洋氏が登場。吉本時代にダウンタウンを見出したことで知られ、芸人の養成所「NSC」を創設し、若者向けの劇場「心斎橋筋２丁目劇場」を立ち上げたアイデアマンだ。 敏腕のイメージが強いが入社当初は底辺をさまよい、窓際部署を転々としていたという大崎氏。沖縄のイベントを通じて知り合った福田淳･内外タイムス客員編集長が沖縄への思い、ダウンタウンとの運命的な出会いに