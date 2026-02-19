故・安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんが2026年2月18日、「奈良で初めて」の体験をXで明かした。「もっと可愛い写真あったでしょうに...」昭恵さんは「奈良で初めて鹿に鹿せんべいをあげてみました」とし、奈良公園の鹿たちに囲まれた自身の写真を公開した。黒いコートに紫のインナーを合わせた昭恵さんの向かって左側には、3匹の鹿が鹿せんべいを求めて群がっている。右側にも、控えめにチャンスを伺うやや小柄な鹿の姿が。昭恵さ