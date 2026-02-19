リガク・ホールディングス＝急速人気化で一時ストップ高。前日に続く上場来高値更新で青空圏に突入している。高市早苗政権が掲げる１７の重点投資分野のひとつＡＩ・半導体では、ＡＩデータセンター向け記憶装置であるＳＳＤの需要が急拡大し、ＳＳＤに搭載されるＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを製造するキオクシアホールディングスが年初から記録的な大商いで急速に株価水準を切り上げている。Ｘ