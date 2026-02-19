再放送中の「マッサン」（NHK）ではスコットランドでウイスキー作りの技術を学んだ政春（玉山鉄二）が大阪の実業家・鴨居（堤真一）の会社へ入る。朝ドラに詳しい田幸和歌子さんは「この展開はニッカウヰスキー創業者の竹鶴政孝とサントリー創業者の鳥井信治郎の実話を基にしている」という――。■サントリーの礎を作った鳥井信治郎現在再放送中のNHK連続テレビ小説「マッサン」（2014年のドラマ）で堤真一が演じている鴨居欣次郎