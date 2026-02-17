エミレーツ航空は、ドバイ〜ケープタウン線を7月1日から1日3往復に増便する。現在は1日2往復を運航している。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はドバイ発が9時間40分、ケープタウン発が9時間25分。ケープタウンからは、ロンドンやダブリン、ムンバイ、ブリュッセル、オーストラレーシア、アジア主要都市への最適な接続により、レジャーやビジネス両方の需要に対応する。通年で高い需要があり、中東諸国からの需要も