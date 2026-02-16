2023年10月に韓国デビューを果たした6人組次世代K-POPアイドルの82MAJOR(エイティトゥーメジャー)が2月14日、東京・Zepp Hanedaで単独公演＜CONCERT「BEBEOM : BE THE TIGER」in JAPAN＞をした。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。韓国の国番号“82”と“MAJOR”を組み合わせ、“韓国を超え世界でメジャーになる”という自信と抱負を現したグループ名の由来通り、82MAJORは世界で活躍中だ。＜82MAJOR CONCERT「BEBEOM :