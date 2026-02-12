巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１５日、侍ジャパンの宮崎事前合宿を訪問した。同氏は２日続けて阪神・森下翔太外野手（２５）ら若き侍たちを指導。旧知の井端弘和監督（５０）の要請を快諾して実現した激励を終えて「私にとっても勉強になった。皆さんにとってすばらしい大会になるように応援するだけです」と３月のＷＢＣでの連覇を願った。やはり松井氏は野球が心