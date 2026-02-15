ベンチにいる大谷に送られた熱い視線目の前にいる愛らしいファンに、笑顔がこぼれた。ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、米アリゾナ州グレンデールで実戦形式の打撃練習「ライブBP」に臨んだ。そして準備中には、ネット越しに1人の少女が熱い視線を送っており、その光景にSNSでは「微笑ましすぎる」「ベンチでこんな優しい表情見せられたらファンはたまらないよね」として反響を呼んでいる。ベンチ付近で打撃練