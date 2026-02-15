バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、クラブと代表合わせてプロキャリア通算500ゴールに到達した。イギリスメディア『BBC』が伝えた。ケインは14日のブンデスリーガ第22節で“ドッペルパック”（1試合2得点）を達成し、2023年夏のバイエルン加入後、公式戦通算126ゴール目となった。キャリアの大半を過ごしたトッテナム・ホットスパーでは同クラブ歴代最多の公式戦通算280ゴールをマークし、“スリー・ラ