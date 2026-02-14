【明治安田J1百年構想リーグ】清水エスパルス 1−1（PK：1ー3） 京都サンガF.C.（2月14日／IAIスタジアム日本平）【映像】「10分間チェック」のオフサイド（CGあり）まさかの事態だった。清水エスパルスのDF住吉ジェラニレショーンが、ヘディングシュートでチーム2点目を突き刺したが、VARチェックの結果ノーゴールに。この判定が出るまで10分間（602秒）かかったことで、SNS上も騒然となった。2月14日の明治安田J1百年構想リ