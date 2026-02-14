SUPER★DRAGONが、3月4日にリリースする5thシングルの表題曲「Break off」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】SUPER★DRAGON、AIに操られた社会への人間の怒りを表現した「Break off」MV） 本楽曲は、TVアニメ『貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～』のオープニング主題歌。MVでは、閉鎖的な研究所を舞台に、ロボットやAIに支配される社会への不満をストーリー仕立てに表