第1回【「子供の頭に刃物を突き立てた！」と叫ぶ声が…05年の乳児刺殺事件、仮釈放から1週間で凶行に走った男の壮絶な半生】を読む2005年1月27日、窃盗罪で服役していた34歳の男が刑務所を仮出所した。そのまま更生保護施設に入ったが3日で姿を消し、2月4日に11カ月の乳児を母親の目前で殺害。しかも、現場は営業中の大型スーパー店内だった――。その残忍な殺害方法と、刑事責任能力をめぐる議論で注目された21年前の乳児刺殺事