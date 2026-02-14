高市早苗首相とドナルド・トランプ大統領は昨秋、レアアースの供給確保に関する枠組み協定に署名した。さらに、衆院選の真っ只中の2月4日、米国は日本や欧州など55ヵ国・地域が参加する閣僚級会議を開き、レアアースの「貿易圏」構想に言及した。前編記事『世界的な圧倒的シェアを誇る大国に日米欧はどう挑むのか…レアアースを巡る「中国包囲網」のウラ事情』より続く。レアアースの中国依存この米主導で実現した閣僚級会合直前の