Hey！Say！JUMP山田涼介（32）が、2枚目のソロアルバム「Are You Red．Y？」を発売し、6月から大阪と東京で初のドームツアー「Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red．Y？」を開催することが13日、分かった。ソロでのドームツアー開催は事務所史上初となる。このほど日刊スポーツなどの取材に応じ、意気込みを語った。バレンタインデーに、Red．Y（レディー、山田ファンの総称）へ最高のプレゼントを届けた。ツアーは6月27日