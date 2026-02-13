交通事故を演出した“商品PR動画”で物議を醸した女優ファン・ボラが、謝罪に追い込まれた。2月13日、ファン・ボラは自身のインスタグラムを通じて「先日投稿したSNS通販のPR映像について、配慮に欠けた行動をしてしまい申し訳ない」と謝罪した。【写真】2人目欲しいけど…“レス”のファン・ボラ続けて「ご不快な思いをされた多くの皆さまに心よりお詫び申し上げ、今後このようなことがないよう、反省し、努力する」と述べ、重ね