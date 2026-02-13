高温・高圧防水や耐衝撃に対応した高コスパスマホ「motorola edge 60」が日本で2月20日に発売！おサイフケータイに対応し、UQ mobileのみが販売Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）は13日、Motorolaが展開する「motorola edge」ブランドにおける5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 60（型番：XT2505-5）」を日本