ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート・ショートトラック女子500メートル準々決勝で、スタートを3度やり直した末に中国選手が失格となる出来事があった。12日に行われた準々決勝3組は5選手で争われた。スタート後の最初のコーナーに差し掛かる際に中国の張楚桐（ジャン・チュートン）が転倒、米国のジュリー・レタイを巻き込んだ。ショートトラックでは最初のコーナーで転倒が発生した場合は再スタートとなる。仕切り直しとなっ