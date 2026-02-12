ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート・ショートトラックの混合リレー（2000m）準決勝で、韓国選手を巻き込む形で転倒した米国の女子選手がSNSに謝罪文を投稿した。米国のコリーン・ストッダードは10日に行われた準決勝のレース中にバランスを崩して転倒し、韓国のキム・ギルリを巻き込んだ。キムはすぐに立ち上がって次の選手にタッチしたが、大きく遅れた。韓国は3着、米国は4着でゴールしたが救済措置はなく、準決勝敗退が決